В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, что Запад готовит для Сербии сценарий, который не сработал на Южном Кавказе.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Несмотря на завершение досрочных президентских выборов в Сербии, переизбрание Александара Вучича на пост президента очень разозлило сторонников оппозиции. Массовые протесты уже привели к серьезному конфликту между полицией и гражданами страны. Еще на прошлой неделе сообщалось, что в беспорядках использовались различные средства защиты, а также слезоточивый газ.

Так, сотни протестующих попытались штурмовать мэрию Белграда в воскресенье вечером во время демонстраций против результатов парламентских и местных выборов 17 декабря.

По утверждениям некоторых прозападных международных наблюдателей, выборы были сфальсифицированы, а переизбрание президента Вучича - это игра. За этим утверждением стоят разные причины, наиболее важной из которых является признание независимости Косово.

На самом деле Сербия уже давно серьёзно страдает от этой проблемы. Европа и Запад всегда используют механизм давления, чтобы заставить Сербию легко переварить проблему Косово и даже попытаться подавить ее различными способами.

"Некоторые другие хотят видеть Сербию слабой, как еще кто-то желает, чтобы Сербия была куклой, которую они будут дергать за нитки, как делали это ранее. [Они думают, что] смогут выбирать правительства, министров, смогут решать, какая политика будет проводиться, что смогут нам приказывать, позвонят по телефону или отправят факс, чтобы не мучиться с отправкой электронного письма, и укажут: "Завтра введите санкции против России, сделайте это и это"", - заявил Александр Вучич.

Тот факт, что Себия сегодня находится в напряженной ситуации, также обусловлен вмешательством извне. "Цветные революции", которые уже были успешно опробованы на практике с 2000-х годов, сегодня отражаются в столице - Белграде.

Напомним, цветные революции под руководством Запада применяются, особенно на постсоветском пространстве. На сегодняшний день революции были осуществлены в таких странах, как Грузия, Украина и Кыргызстан. Особая роль здесь отведена НПО и общественным объединениям, которые делают обвинения в фальсификации результатов выборов. Если внимательно присмотреться, сегодняшние беспорядки в Сербии представляют собой сценарий "цветной революции", который Запад до сих пор опробовал во многих странах. Президент Вучич подчеркивал это в своих выступлениях и говорил, что Запад пытается использовать Сербию как инструмент против России, а не рассматривать ее как независимую страну.

"Сербия продолжит проводить самостоятельную политику и не намерена следовать указаниям извне, в том числе по вопросу присоединения к санкционной политике, направленной против России", - подчеркнул президент Вучич.

Как уже упоминалось, Запад также хочет заставить Сербию признать независимость Косово. Напомним, в октябре лидеры Франции и Германии открыто призвали Белград признать Косово.

Вопрос в том, почему USAID, одна из влиятельных грантовых организаций США, неоднократно пыталась реализовать диктат Запада в Украине, Грузии и даже Азербайджане? Даже если мы обратим немного внимания, то увидим, что неприятные события, подобные ситуации в Сербии сегодня, неоднократно происходили в государствах, которые не хотели выполнять этот диктат. Результат очень простой. Возьмем Украину; сегодня кровопролитная война, продолжающаяся в стране при поддержке Запада, поставила страну под угрозу уничтожения.

Хотя тот же сценарий пытались устроить и в Азербайджане, он не дал успешного результата. Когда Карабах находился под оккупацией армян, Запад совершенно по-другому относился к этому вопросу. Хотя на первом этапе Запад хотел заставить Азербайджан смириться с оккупацией своих территорий, однако там не смогли достичь своего намерения заморозить конфликт. В результате Запад захотел применить в Азербайджане свой традиционный сценарий - предпринимались попытки государственного переворота, "цветные революции" и другие планы.

Сегодня Сербия, которая является восточноевропейским государством, хочет проводить независимую политику как суверенное государство. Однако Запад, являющийся препятствием на пути к этому, пытается подчинить себе страну и навязать свою политическую волю, поддерживая искусственные беспорядки в стране. Даже Александр Вучич подчеркнул, что Запад заранее подготовил все эти планы для страны и принял специальные меры, такие как захват многих государственных учреждений и органов управления.

"Это была попытка насильственного захвата государственных институтов Республики Сербия", - заявил Вучич.

Сербия и другие подобные ей страны извлекли достаточно уроков из альянса Запад-Украина. Сегодня Азербайджан, полностью восстановивший свою территориальную целостность, видит контршаги, предпринятые Западом накануне реализации мирного соглашения с Арменией, и решительно осуждает их. Двойная политика Запада в этом направлении создает основу для напряженности на Южном Кавказе.