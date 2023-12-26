Прискорбно, что во Франции совершаются оскорбительные действия против азербайджанской культуры

Согласно опубликованной в прессе информации, в отношении наследия Хуршидбану Натаван совершены оскорбительные действия.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев, выступая на пленарном заседании парламента 26 декабря.

Он отметил, что те, кто перевооружает Армению и преследует цель разжечь реваншистские силы, не смогут этого добиться.

"Мы сожалеем, что Франция, которая в свое время использовала Армению в качестве инструмента манипуляции, а потом руками режима хунты хотела создать хаос в Карабахе, теперь допускает такие действия против азербайджанской культуры, против Хуршидбану Натаван - символа Карабаха, нашей культуры.

Ирония заключается в том, что во Франции находится штаб-квартира ЮНЕСКО - всемирной организации по охране культурного и некультурного наследия. И это очень прискорбно. В целом, разоблачая реакционную политику Франции, мы также должны использовать наши рычаги против нее", - добавил депутат.

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