В Карабахе обнаружен огромный склад с минами и боеприпасами

Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в минобороны Азербайджана.

При осмотре в населенном пункте Ортакенд в Карабахском регионе объекта гражданского назначения, когда-то использовавшегося армянами, было обнаружено значительное количество различных типов мин, взрывных устройств кустарного производства и большое количество других боеприпасов. Эти мины и самодельные взрывные устройства были конфискованы инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии.

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