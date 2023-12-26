https://news.day.az/politics/1625134.html В Карабахе обнаружен огромный склад с минами и боеприпасами - ФОТО
В Карабахе обнаружен огромный склад с минами и боеприпасами - ФОТО
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в минобороны Азербайджана.
При осмотре в населенном пункте Ортакенд в Карабахском регионе объекта гражданского назначения, когда-то использовавшегося армянами, было обнаружено значительное количество различных типов мин, взрывных устройств кустарного производства и большое количество других боеприпасов. Эти мины и самодельные взрывные устройства были конфискованы инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии.
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