Два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон грата

26 декабря 2023 года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно информации, до сведения посла Франции было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами) в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

Послу была вручена соответствующая нота МИД.

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