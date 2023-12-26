Логичный финал французских провокаций: ты этого хотел, Эммануэль Макрон?

Автор: Акпер Гасанов

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон вызвана в Министерство иностранных дел. В сообщении министерства говорится, что за действия двух сотрудников посольства Франции, несовместимые с их дипломатическим статусом и противоречащие Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", послу Франции был выражен протест. Эти сотрудники объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами).

МИД Азербайджана выдвинул требование к этим лицам покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов, и соответствующая нота протеста МИД была вручена послу Франции. И это - пример низведения отношений между нашими странами до самой нижней точки. Дальше- отзыв послов, соответственно, из Баку и Парижа для политических консультаций.

Увы, это то, чего следовало ожидать. Ибо, не Азербайджан выбрал путь охлаждения отношений с Францией. Наоборот, официальный Баку делал все возможное и невозможное для того, чтобы не сжигать мосты. Но Франция, во главе с ее президентом Эммануэлем Макроном, осознанно встала на путь полного разрыва отношений с нашей страной. Перечислять все провокации с их стороны- занятие очень долгое. Но мы никогда не забудем главные- попытки официального Парижа воспрепятствовать нашей исторической Победе, а позже и его потуг обесценить ее.

Да, мы помним, как беззастенчиво лгал Макрон в ходе 44-дневной войны, обвиняя Азербайджан в использовании "наемников из стран Ближнего Востока". Армян из Сирии, Ливии и иных стран мира, которые воевали против Азербайджана в ходе Первой Карабахской Войны и в ходе 44-дневной войны, президент Франции "не видел". Как и армян из той же Сирии, что незаконно были заселены на оккупированных территориях Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал у Макрона доказательств обвинений в адрес нашего государства. Их, естественно, не последовало. Мсье Эммануэль встал в привычную для себя позу страуса, которая предполагает не только закапывание головы в песок, но и демонстрацию беззащитности тыла, стоящего в такой позе. Но в том-то и дело, что это был не первый и не последний пример провокации "имени Эммануэля Макрона".

Вспомним, как Сенат Франции, сразу после нашей блестящей и исторической Победы в 44-дневной войне поспешно признал "независимость" так называемого "арцаха". Помню, что тогдашний посол Франции в Баку отчаянно пытался доказать, что позиция Сената не является позицией официального Парижа. Он лгал. И мы все не раз убеждались в этом впоследствии.

Макроновская Франция бросила все свои усилия на то, чтобы представить Азербайджан в извращенном свете. Нашу страну обвиняли в ... освобождении своих же территорий. Какие только глупости и гадости, какую только ложь мы не услышали от французских политиков разного пошиба! Совершенно очевидно стало, что в Париже разгневаны своим же бессилием противостоять историческим победам Азербайджана.

Свидетелем одной из которых стал лично Макрон. Было это на той самой встрече руководителей Азербайджана и Армении в Праге, где премьер-министр РА Никол Пашинян впервые громко заявил о признании территориальной целостности нашей страны, включая Карабахский экономический регион. Президент Франции тогда сидел рядом с Пашиняном и никак не смог воспрепятствовать случившемуся.

Не смогла макроновская Франция воспрепятствовать и блестяще проведенной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе. По ее итогам была окончательно и полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана. И что мы увидели со стороны Франции, которая все эти годы лживо заявляла о признании территориальной целостности Азербайджана? Истерику и попытку использовать Совет Безопасности ООН для осуждения нашей страны.

Эта авантюра тоже провалилась. Но потом мы увидели, как во Франции стали рвать культурные связи с нашей страной, отзывать договора о связях с азербайджанскими городами. Появилась и угроза памятникам деятелям азербайджанской культуры во Франции. Параллельно мы увидели, как Франция накачивает Армению оружием. Но и это было не все. Как мы ранее передавали, была распространена информация о разоблачении агентурной сети Франции в Азербайджане.

Сеть, разоблаченная в Азербайджане, осуществляла различные операции также Украине, Молдове, Грузии, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Она действовала в посольстве Франции. Сотрудники которого проводили разведку, связанную с представителями ряда стран. Сеть стремилась расширить сферу своего влияния, формулируя новые цели в регионе.

Многие члены сети служили ранее или сейчас служат в Азербайджане, а некоторые работают в различных странах и авторитетных международных организациях. Разоблачение французской агентурной сети доказывает высокий уровень профессионализма азербайджанских спецслужб и является очередным фиаско макроновской Франции. Соответственно, перед нами пример провала во французской агентурной сети - фиаско спецслужб этой страны.

Которая изо всех сил пытается помешать Армении подписать мирный договор с Азербайджаном. Которая готова идти на любые провокации против Азербайджана, ради проникновения в регион Южного Кавказа в качестве деструктивной стороны. Но всему этому пришел конец. Выдворение французских дипломатов из Баку- четкий месседж Азербайджана лично Эммануэлю Макрону. Суть месседжа проста- наше государство слишком сильно, чтобы позволять кому-то сеять тут зерна провокации. Азербайджан является страной-победительницей и никому не позволено бросать тень на нашу победу.