Зарегистрированы полномочные представители еще 8 кандидатов в президенты

ЦИК Азербайджана зарегистрировала полномочных представителей еще 8 кандидатов в президенты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, решение об этом было принято сегодня на заседании ЦИК.

Так, после обсуждения на заседании ЦИК были зарегистрированы полномочные представители утвержденных кандидатов в президенты - самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли.

Напомним, что ЦИК 19 декабря утвердил кандидатуру Ильхама Алиева на участие во внеочередных президентских выборах, выдвинутую правящей партией "Ени Азербайджан". На заседании ЦИК, состоявшемся 21 декабря, были утверждены кандидатуры самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, кандидатуру от Партии Великого созидания Фазиля Мустафы, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшада Мусаева, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрата Гасангулиева, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаева.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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