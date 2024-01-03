Франция кинет Армению, как только Ереван примет все условия Запада

Главная цель Франции на Южном Кавказе не имеет никакого отношения к этому региону. Она состоит в том, чтобы вытолкнуть Россию с Южного Кавказа. Во-первых, есть общая политика стран Запада в отношении России - максимально ее изолировать как только возможно везде. И Франция является одним из лидеров такой политики, поскольку это главная страна во внешней политике Евросоюза. Поэтому именно Франция стремится максимально вытеснить Россию.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский государственный и общественный деятель, политолог Сергей Марков.

Кроме того, добавил наш собеседник, у Франции есть собственные обиды на Россию. Это связано с тем, что российские структуры выталкивают Францию с разных африканских стран.

"В совокупности эти страны, как зона франкофонии, составляют одну из опор того, что Франция сохраняется как великая держава. Если Франция потеряет зону франкофонии, то она потеряет одну из несущих основ своего статуса. За этим могут посыпаться и другие элементы (статус постоянного члена безопасности ООН, ядерное оружие, ведущая роль в Евросоюзе, широкое сохранение французского языка во многих государствах и бывших колониях Франции). Поэтому Франция исключительно разозлена, оскорблена и напугана тем, что ее влияние обрушивается в таких странах, как ЦАР, Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Алжир. Во многих других странах влияние Франции также может посыпаться", - считает политолог.

По его словам, вторая причина заключается в том, что Франция хочет реализовать свое влияние на Армению в связи с мощной армянской диаспорой.

"Армянская диаспора во Франции подталкивает руководство страны к тому, чтобы Франция заняла проармянскую и антиазербайджанскую позиции. Франция таким образом видит свою миссию, чтобы оторвать Армению от России и лишить ее статуса союзника России. Для этого Франция занимает радикальную проармянскую и антиазербайджанскую позиции.

Совпадение двух этих факторов является очень важным. Многие страны хотят вытолкнуть Россию их разных мест, но поскольку у них нет сильной армянской диаспоры, поэтому они на Южный Кавказ и не лезут. С другой стороны, армянская диаспора во Франции существует уже довольно долгое время, но такую активную позицию в отношении Южного Кавказа она начала занимать только в последнее время. Именно сопадение антироссийской позиции Франции и фактора армянской диаспоры толкает Францию к очень активной роли на Южном Кавказе", - пояснил он.

С. Марков подчеркнул, что роль Франции на Южном Кавказе является деструктивной по базовой причине.

"Франция приходит в регион не для того, чтобы помочь решить конфликт, а с целью решения совершенно других проблем. Если бы Франция усилила свое влияние на Южном Кавказе, то это послужило бы фактором дестабилизации. Ведь одна из причин, по которой Армения не подписывает мирный договор с Азербайджаном, заключается в том, что Ереван надеется на помощь Парижа. Якобы на Азербайджан можно будет надавить и добиться от него уступок в отношении Армении. Собственно с этими просьбами Армении и связаны антиазербайджанские действия Франции такие, как высылка дипломатов и жесткие заявления ведущих государственных институтов страны", - заявил российский политолог.

Наш собеседник считает маловероятным реализацию высылки послов Азербайджана и Франции на взаимной основе.

"Несмотря на то, что обе стороны идут по пути ухудшения отношений, они хотели бы сохранить каналы коммуникаций. То есть, несмотря на ухудшение отношений, никто не будет ломать дипломатические дороги, по которым в будущем Баку и Париж могут прийти к улучшению отношений", - полагает С. Марков.

Далее эксперт сообщил, что во Франции огромная неуправляемая иммиграция, которая вызывает раздражение у населения страны.

"Поскольку большинство иммигрантов прибывает из исламских стран, то во Франции очень сильна исламофобия среди населения. Поэтому правительство вынуждено потакать этим настроениям. Плюс так сложилось, что отдельно очень сильна тюркофобия во Франции. Именно Франция является главной страной, которая выступает против реальных переговоров о вступлении Турции в Евросоюз и блокирует членство этой страны в ЕС. Соответственно, исламофобия и тюркофобия негативно сказываются и на отношениях Франции с Азербайджаном", - полагает российский политолог.

В целом наш собеседник прогнозирует дальнейшее ухудшение Азербайджана с Францией и ЕС, но до больших разрывов дело не дойдет.

"Связано это с тем, что Франция и ЕС пытаются лишь обмануть армян и оторвать их от России. Как только Армения примет все условия Запада, на ее территории будут расположены американские и французские военные базы. Затем французы с облегчением кинут армян и опять восстановят отношения с Азербайджаном", - заключил Сергей Марков.

Абдул Керимханов