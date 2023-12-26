Теряя Азербайджан, Франция Макрона теряет очень многое

Нападая на Азербайджан, руководство Франции хочет как-то отвлечь внимание от неудач в собственной внутренней и внешней политике. В этой стране с приходом Макрона ухудшается социальное положение определенных слоев населения, массовые протесты против внутренней политики властей приняли уже постоянный характер, а во внешней политике следует провал за провалом.

Об том сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде

Единственное, чем может похвастать Макрон, это поддержкой армянских националистов, считает наш собеседник. Не Армении, которой мир с Азербайджаном нужен как воздух, а именно армянских националистов.

"Азербайджан может прожить и без мирного договора с Ереваном, а Армения без мира с Баку - вряд ли. У нее нет выхода во внешний мир, а нормализация отношений с Азербайджаном означает для нее автоматическую нормализацию с Турцией. Сегодня Франция безуспешно пытается использовать армянскую карту во внешней политике, чтобы тем самым отвлечь внимание собственного общества от внутриполитических проблем. Но не думаю, что простого француза интересует политика Макрона в отношении Азербайджана. Многие французы, скорее всего, вообще не знают, где находится Азербайджан и чем наша страна так заинтересовала их президента", - сказал депутат.

По словам Мирзазаде, здравый смысл в политике Макрона в отношении Азербайджана, к сожалению, отсутствует. Он не понимает, что подобным поведением закрывает французским компаниям возможности работать в Азербайджане. Работы на освобожденных от армянской оккупации территориях займут годы, и это миллиарды и миллиарды инвестиций. То есть там непочатый край работ, и многие крупные зарубежные компании проявляют интерес к подключению к этому процессу. А французские компании из-за неудачной политики руководства Франции в отношении Азербайджана теряют эту возможность, подчеркнул парламентарий.

Франция теряет также влияние в тюркском мире, отметил Мирзазаде. У Азербайджана прекрасные отношения со странами всего тюркского мира, и взаимная поддержка закрывает дверь французскому капиталу на этом пространстве. У Азербайджана прочные позиции также на мировой арене, у него много друзей и партнеров, которым, если в поведении Парижа ничего не изменится, придется пересматривать свои отношения с Францией.

"Шпионская деятельность не красит ни одно государство, она не красит и Францию. Мы не враги с французским народом, мы лишь не принимаем политику президента Макрона в отношении Азербайджана и его желание поддержать армянский реваншизм и попытки поставить под сомнение территориальную целостность нашей страны. Мы не против Франции, мы против откровенно агрессивной политики ее нынешнего руководства по отношению к Баку. А к французскому народу, французской культуре, к Франции как стране у нас всегда было и остается прекрасное отношение. В Баку действует французский университет, французская школа. Часть азербайджанской интеллигенции владеет французским языком.

К сожалению, сегодня в отношениях наших стран черная полоса. Но покрасили ее в черный цвет не мы. У этого "творения" есть конкретный автор - Эммануэль Макрон. Хотя, замечу, его заявления тоже противоречивы. Утром он может выступить против Азербайджана, а вечером клясться нам в любви и дружбе. Но мы исходим из реалий. А реалии таковы, что двое сотрудников посольства Франции выдворены из Азербайджана за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года. Во вторник посол Франции был вызвал в МИД. Это должно быть предупреждение Парижу.

Хотелось бы надеяться, что это как-то отрезвит французского президента. Следует учесть, что штат посольства Франции в Азербайджане не так уж велик, и простые подсчеты показывают, что значительная часть работников дипмиссии в Баку занималась противоправной деятельностью.

Такие инциденты, как я уже сказал, не красят ни одну из стран. Случившееся, несомненно, ударит по авторитету Франции и в регионе, и в мире. Мы маленькая страна, но мы так же способны защитить свой суверенитет и свое право на независимость в соответствии с требованиями международного права. С другой стороны, случившееся заставит другие страны задуматься о том, что в случае несогласия с их политикой Франция может создать на их территориях шпионские сети. В любом случае, французская администрация должна знать, что она сама заварила эту кашу и ей же ее расхлебывать. Азербайджан защищает свой суверенитет, свою независимость, и ни в коем случае противоправные действия Парижа в отношении Азербайджана не будут приняты. Это однозначно и бесповоротно", - сказал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева