Песков заявил о готовности Баку и Еревана финализировать мирный договор

Баку и Ереван готовы финализировать мирный договор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

"Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор. Здесь никакого риска нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не страшно ли собирать вместе "противоборствующие стороны".

В Петербурге 26 декабря проходит неформальный саммит СНГ, в котором принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

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