Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

26 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также по текущей ситуации в регионе, перспективам процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Также были обсуждены вопросы регионального сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

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