Франция играет деструктивную роль на Южном Кавказе

Франция приходит на место России на Южный Кавказ и будет играть роль как в интересах США, так и, естественно, собственных интересов. Это коренным образом меняет обстановку и создаёт напряжение. Только в Париже не считают себя деструктивным фактором на Южном Кавказе. Они считают себя фактором правильной расстановки сил.

Об этом Day.Az сказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Как отметил наш собеседник, Франция могла бы быть в регионе заменена Великобританией, но британцы играют роль сотрудничающих с Азербайджаном, хотя на деле они вместе с Францией и США.

"Если даже дело дойдёт до отзыва послов из Баку и Парижа, что весьма сомнительно, Франция своей роли в регионе менять не будет, так как она решает общую задачу Запада по взятию под контроль всего Южного Кавказа и выхода к Каспию", - подчеркнул он.

Российский политолог сообщил, что на Западе не оставляют попыток осуществить в Азербайджане государственный переворот.

"С Азербайджаном могут заигрывать и договариваться до тех пор, пока не подготовят в Баку государственный переворот. После чего у премьер-министра Армении Никола Пашиняна появится азербайджанский "брат-политик". Так возможно на Западе и планируют", - подытожил Василий Колташов.

Напомним, 26 декабря 2023 года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, до сведения посла Франции было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами) в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

Послу была вручена соответствующая нота МИД.

Абдул Керимханов