"Черный ящик" Макрона открылся в Баку

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Энтузиазм Франции трещит по швам. Официальный Париж совершает ошибку за ошибкой. Но на этот раз Франция переборщила. Кровь, которую она веками проливала в Африке, ее колониальная политика, вошедшая в привычку, приблизили Францию к пропасти.

Французские власти во главе с Эмманюэлем Макроном, который за прошедшие три года открыто демонстрировал свои намерения, свое истинное лицо, переживают период заката. Если бы это было не так, Франция не оказалась бы в том плачевном положении, в котором находится сейчас. Азербайджан сегодня стал главной силой, разоблачающей совершенные Францией международные преступления, проводимую ею политику колонизации и поддержки сепаратизма. Франция сама упорно шла к этому...

Вандализму, совершенному в отношении памятника Натаван во Франции, есть одно название - беспомощность! И это не что иное, как очередная провокация - не народа, а государства против официального Баку. Но, в отличие от Франции, азербайджанское государство взяло курс на борьбу не со статуями и памятниками, а с реальными силами. Замысел Франции, пытавшейся через сепаратистов вмешаться в дела региона, в котором расположен Азербайджан, не осуществится, и осознавая это, она пытается сорвать злость именно на статуях и памятниках. Это также говорит о том, во что превратилась Франция, которая когда-то считалась одним из самых сильных государств.

С каждым днем ​​становится все больше решений и шагов под руководством Макрона, которые все более ослабевают Францию. Выражавшее открытую поддержку Армении и особенно сепаратистам в ходе 44-дневной войны и на последующем этапе правительство Эмманюэля Макрона, видя, что эти попытки не увенчались успехом, начало эгоистичную борьбу против Азербайджана. И Франция становится все более агрессивной, осознавая свой проигрыш Азербайджану.

Официальный Париж, оказавшийся в еще более трудном положении перед лицом адекватных ответов и решительной позиции официального Баку, начал привлекать внимание мира своими решениями, которые еще больше опозорят Францию на международной политической арене. Париж совершает ошибку за ошибкой.

Попытки Франции касательно того, чтобы СБ ООН приняло резолюции против Азербайджана ни к чему не привели. Ход событий позволяет говорить о том, что столкнувшееся с фиаско во внешней политике правительство Макрона в настоящее время находится на грани еще более глубокого кризиса.

Так, в Азербайджане была разоблачена обширная агентурная сеть французских спецслужб, задействованных в различных операциях в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Все началось с того, что внутренняя резидентура посольства Франции обратила на себя внимание из-за весьма сомнительных разведывательных действий против представителей стран, фактически известных как "партнеры" Франции, на территории Азербайджана. Данная резидентура, пользуясь своими обширными связями и активно действуя в странах региона, занималась формированием новых целей и расширением сферы влияния, однако и эта попытка Франции в отношении Азербайджана провалилась. По уголовному делу, расследуемому спецслужбами Азербайджана, ряд лиц, осуществлявших разведывательную деятельность в отношении Украины, Грузии и Азербайджана, был арестован, а некоторые находятся под следствием. Азербайджанские спецслужбы также завладели доказательствами и документами о деятельности французской резидентуры на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, в Украине и Молдове. Таким образом, Баку была проведена операция, имевшая эффект шока для Франции.

Масштабы фиаско, которое потерпела Франция, стали историческим ударом по имиджу ее разведки. Президент Франции освободил от должности Бернара Эмье, директора Главного управления внешней безопасности министерства обороны. Фактически, это было ожидаемо.

Сегодняшний вызов в МИД Азербайджана посла Франции и требование о том, чтобы территорию страны в течение 48 часов покинули двое французских дипломатов, объявленных официальным Баку персонами нон-грата, можно назвать логическим продолжением событий в рамках разоблачения французской шпионской сети в Баку.

Несмотря на то, что во Франции, столкнувшейся с крупнейшим фиаско в своей истории, ответственность за это перекладывается на Бернара Эмье, реальность совершенно иная. Как уже отмечалось, французские власти все больше напоминают армянские. Париж совершает те же ошибки, недооценивая Азербайджан. Точно так же, как ту же ошибку допустил Никол Пашинян три года назад и на последующих этапах. И вуаля, результат налицо... Французская разведка столкнулась с таким ударом, что официальному Парижу придется приложить значительные усилия, чтобы устранить последствия.

Франция предпринимает попытки по вооружению Армении, чтобы создать новый риск эскалации в регионе. В связи с этим 6 декабря на конференции "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в Университете АDА Президент Ильхам Алиев сказал следующее:

"Страны, которые снабжают Армению оружием, такие как Франция и Индия, сейчас подливают масла в огонь и создают в Армении нереалистичные иллюзии, что с помощью этого оружия они смогут вернуть Карабах. Я не хочу вдаваться в подробности о качестве этого оружия, хотя знаю, что это за оружие. Но даже если есть современное оружие, у них нет шансов. Потому что война и исход войны решаются не оружием, а людьми, духом. А во время Второй Карабахской войны, согласно заявлениям самих армян, в армянской армии было 12 тысяч дезертиров, сбежавших с поля боя, в то время как в Азербайджанской армии - ноль. То есть у них нет шансов".

Непродуманная и неправильная политика Макрона, создавшего своими шагами антифранцузские настроения от Африки до Южного Кавказа, наносит серьёзный удар по интересам Франции в мире. Главным решающим моментом в этих событиях стало противостояние Парижа с официальным Баку. Азербайджан еще раз доказал всему миру, что он силен и настроен решительно. Время показало, что никакая сила больше не может вмешиваться во внутренние дела страны и пытаться решать что-либо.