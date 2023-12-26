Франция теряет свой авторитет в мире

Официальный Париж продемонстрировал предвзятое, несправедливое отношение к Азербайджану, нарушив все нормы и принципы международного права.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

"Со временем, благодаря усилиям Азербайджана, истинное лицо Франции увидела и вся международная общественность. Распространение информации о том, что Франция использует своих дипломатов в качестве разведчиков, и особенно публикация этих фактов в международных медиа-ресурсах, в конечном итоге раскрывает все направления, к которым официальный Париж за последние годы приложил руку с тем, чтобы реализовать свои геополитические амбиции. Это грубое нарушение Францией Венской конвенции. Франция фактически теряет свой авторитет во всем мире", - сказал он.

Отметим, что сегодня посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана. До сведения посла Франции было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами) в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов. Послу была вручена соответствующая нота МИД.

Представляем вниманию видеоинтервью:

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