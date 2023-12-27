Абдоллахиан и Лавров обсудили Южный Кавказ

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым актуальные вопросы отношений между странами, а также ситуацию на Южном Кавказе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики, в ходе телефонного разговора министры рассмотрели "последние события на Южном Кавказе, текущее состояние сотрудничества и двусторонних отношений, а также некоторые вопросы региональной и международной повестки".

В заявлении министерства отмечается, что Абдоллахиан "приветствовал переговоры между Азербайджаном и Арменией по достижению прочного мирного соглашения и подчеркнул поддержку Исламской Республикой Иран мира и стабильности в регионе".

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