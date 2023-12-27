Представители Красного Креста посетили заключенных в Баку армянских сепаратистов

В декабре сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона.

Об этом в среду в ответ на запрос Day.Az сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

"Были проведены встречи один на один с задержанными лицами и созданы условия для их связи с семьями. Мы также доставили им посылки от их семей. Эти посылки, которые периодически выдаются по согласованию с соответствующими органами, содержат личные вещи", - отметила она.

И. Гусейнова упомянула, что согласно своему мандату, МККК во время посещений оценивает обращение с задержанными лицами, условия их содержания и создает возможность для восстановления или продолжения связи с их семьями.

"В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений предоставляются исключительно удерживающей стороне", - добавила она.

Отметим, что лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший так называемый "председатель парламента" сепаратистов Давид Ишханян, бывшие так называемые "президенты" сепаратистов Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, Давит Манукян, который занимал "должность" так называемого "первого заместителя командующего армией обороны" и "служил" в звании "генерал-майора" сепаратистского режима в Карабахе, занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе - Рубен Варданян, бывший так называемый "министр иностранных дел" сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян, Леви Мнацаканян - занимавший должность так называемого "министра обороны" сепаратистского режима в Карабахе, были задержаны Службой госбезопасности Азербайджана и доставлены в Баку.

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