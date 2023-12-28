Прокуроры не собираются идти на уступки сенатору Бобу Менендесу

Федеральные прокуроры попросили судью Манхэттена отклонить просьбу сенатора Боба Менендеса отложить судебный процесс по обвинению в коррупции до окончания первичных выборов в Нью-Джерси 4 июня.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на американскую газету New York Post.

Как сообщает издание, прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс в своем заявлении, поданном окружному судье Сидни Штайну, утверждал, что текущий график, согласно которому судебный процесс начнется 6 мая 2024 года, "ускоренный, но разумный".

"Ничто в просьбе обвиняемого об отсрочке, поданной более чем через два месяца после составления графика, не оправдывает существенного отступления от него", - заявил Уильямс.

Отмечается, что на прошлой неделе адвокаты Менендеса и других обвиняемых просили судью Штайна перенести судебное разбирательство на начало июля, ссылаясь на сложность дела, а также на "объем и сроки предоставления информации правительством".

Уильямс презрительно отозвался о заявлении защиты, написав во вторник: "Если бы существовало право на изучение материалов дела в течение несколько месяцев до подачи ходатайств, как, похоже, предполагают обвиняемые, практика в этом округе была бы совсем другой".

Издание напоминает, что 69-летний Менендес вместе со своей женой Надин Арсланян обвиняется в получении взяток - в том числе более 150 000 долларов в виде золотых слитков и кабриолета Mercedes-Benz - за помощь бизнесменам Ваэлю Хане, Хосе Урибе и Фреду Дайбесу.

"Бывшего председателя влиятельного Комитета Сената по международным отношениям Менендеса также обвиняют в том, что он действовал в качестве агента египетского правительства. Хотя сенатор не сказал, будет ли баллотироваться в следующем году, он отказался подавать в отставку, хотя демократы Сената и политики Нью-Джерси неоднократно призывали его уйти.

Опросы показывают, что Менендес сильно отстаёт от Энди Кима. Первая леди штата Нью-Джерси Тэмми Мёрфи также заявила, что будет бороться с Менендесом за место в Сенате", - резюмирует New York Post.