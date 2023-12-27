Награда нашла "героя": Жозеп Боррель - "Борат от дипломатии»

Автор: Акпер Гасанов

"Приехал Жрец (знаменитый бомбейский брамин-йог), сын Крепыша, любимец Рабиндраната Тагора, ИОКАНААН МАРУСИДЗЕ (заслуженный артист союзных республик). Номера по опыту Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. Материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 к. до 2 р.", значилось на афише с портретом Остапа Бендера в шальварах и чалме.

Этот эпизод из романа И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой телёнок" вспомнился в связи с тем, что под конец нынешнего года пришла традиционная пора "раздачи слонов". И своего "слоника" получил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Нет, за жреца и любимца Рабиндраната Тагора его не выдавал, шальвары и чалму на него никто не напяливал. Тут все было проще и будничнее- Боррель заслуженно занял одно из ведущих мест в юмористическом антирейтинге года по версии европейского издания Politico.

Говоря конкретнее, Боррелю присуждена премия "Борат от дипломатии". Борат - герой одноименной американо-британской кинокомедии. В английском языке имя обрело нарицательное значение "благожелательного болвана". "Номинация "Борат от дипломатии". Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость. Он приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых один из кандидатов был убит, <...> что стало легендой. По мере того как его срок подходит к концу, Боррель явно стремится ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической несостоятельности", - пишет Politico.

И тут тот самый случай, когда просто невозможно не согласиться с выводами известного издания. Награда нашла своего "героя". Правда, крайне поздно. О том, что глава дипломатии ЕС пребывает в некой "параллельной реальности" в Азербайджане поняли уже давно. Сам Боррель не оставил в этом сомнений, делая заявления, представляющие собой коктейль из глупости, лжи и цинизма.

Вспомним, для начала о том, что в третьей декаде сентября, после блестяще проведенной Азербайджаном анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, по инициативе Франции в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН. Так вот тогда Жозеп Боррель выступил с откровенно провокационными постулатами.

Он начал свою речь словами про "солидарность с армянами Карабаха". Это была далекая от справедливости, дипломатичности и порядочности позиция. Это была открытая поддержка сепаратизма, игнорирование принципа территориальной целостности государств. Одного этого выкрутаса Борреля было бы достаточно, чтобы указать на его явную неадекватность. Но он ведь "отличился" еще раз!

Выступая на 25-м форуме ЕС - правозащитные НПО, он банально соврал. "Посмотрите, например, на то, что произошло в Азербайджане и Армении. Давно замороженный конфликт, который внезапно был - я бы не сказал, разрешен, - но решительно урегулирован военным вмешательством, которое за одну неделю заставило переехать 150 000 человек. За одну неделю. Подобный этому. 150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать", врал, как дышал тогда Боррель.

Как тут не вспомнить реакцию на выкрутасы этого персонажа со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева? По словам главы нашего государства, выступая на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" констатировал, что "даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат говорит неправду.

"Они утверждают, что Карабах покинули 100 тысяч человек, а не 150 тысяч. Таким образом, если господин Боррель будет продолжать в том же духе, то через месяц он может заявить, что покинули 200 тысяч человек. Возможно, господин Боррель видит сны. Это является абсолютно неприемлемым. Это не просто манипуляция цифрами; это обвинение в совершении деяний, которые мы не совершали", четко и ясно заявил тогда Президент Азербайджана.

Я же напомню вот, о чем. "Мои хобби - диско танцуй! пинг-понг играй! Солнечные ванны принимай. Когда выходная, я поехай в столица, смотреть женщины, когда они делай туалет", говорит киношный Борат. Реальный Боррель о своем хобби не рассказывает. И свечи с Атлантиды публике, одевшись в чалму, он не демонстрирует. Но его заявления, как показывает практика, нелепее того, что несет герой известного кинофильма. И это - не моя позиция. Это издание Politico назвало Борреля "Боратом от дипломатии".