Россия видит хорошие перспективы для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим хорошие перспективы для нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе трехсторонних договоренностей. Есть предпосылка для налаживания отношений между Арменией и Турцией. В целом, мы заинтересованы в снижении конфликтности на Южном Кавказе и раскрытии богатейшего потенциала этого региона, чему в том числе, могло бы способствовать расширение взаимодействия в рамках консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран)", - сказала она.

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