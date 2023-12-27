https://news.day.az/politics/1625400.html Парламент Азербайджана планирует утвердить еще один международный документ
Парламент Азербайджана планирует утвердить еще один международный документ
Милли Меджлис (парламент) планирует утвердить еще один международный документ.
Как сообщает в среду Day.Az, на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы "О предотвращении терроризма"".
После обсуждения документ был рекомендован на пленарное заседание парламента.
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