Парламент Азербайджана планирует утвердить еще один международный документ

Милли Меджлис (парламент) планирует утвердить еще один международный документ.

Как сообщает в среду Day.Az, на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы "О предотвращении терроризма"".

После обсуждения документ был рекомендован на пленарное заседание парламента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!