И в беде, и в радости быть рядом со своей исторической родиной

Интервью Day.Az с экспертом, директором павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадыровой.

- В свое время, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев выдвинул концепцию азербайджанства, некоторые увидели в этом некую "националистическую угрозу". Как бы вы это прокомментировали?

- Никакой националистической подоплеки в этом нет, поскольку была сформирована концепция азербайджанства по принципу национальной принадлежности, а также, что очень важно, по принципу рождения в Азербайджане. А это, как известно, огромное количество людей самых разных национальностей по всему миру: евреи, русские, немцы, украинцы и т.д.

Таким образом, эта концепция имела совершенно другой посыл, отличный от какой-либо националистической идеи. Я не знаю, кто вообще мог так считать, поскольку надо понимать масштаб личности Гейдара Алиева, его всестороннюю эрудицию и широту взглядов. Это был человек, который всегда служил своему народу и был предан ему душой и сердцем. Так что его концепция была и есть жизнеобразующей для азербайджанцев и выходцев из Азербайджана по всему миру. Эта концепция оказалась стратегически верной, впрочем, как другие векторы развития страны, заложенные Гейдаром Алиевым.

- На ваш взгляд, сила диаспоры способствует росту авторитета страны или, наоборот, усиление исторической родины позволяет усиливаться и диаспоре?

- Диаспора диаспоре рознь. Это же сообщество живых людей и живой организм, как любое мини-сообщество. Качество диаспоры зависит от того контингента людей, которые приехали в страну в какой-то период времени. Так что сложно всех под одну гребенку грести, но важно отметить вот что: если страна сильна, она в сильной диаспоре не нуждается. Другое дело, что диаспора может и должна стать проводником, некой мягкой силой, источником просвещения и информации о своей стране.

Дело в том, что тема эта сложная и многовекторная, она достойна кандидатской, и в одном интервью сложно раскрыть все нюансы. Например, еврейская диаспора по всему миру имеет одну составляющую, она сформировала лобби, способное влиять на процессы во благо Израилю. Турецкая диаспора, одна из самых многочисленных в Германии, играет другую роль, тоже позитивную, но другую... Одним словом, это большая тема!

Если возвращаться к азербайджанской диаспоре, то она очень молода, на долю людей, сформировавших диаспору по всему миру, выпало тяжелое время в самом Азербайджане. Многие уехали потому, что страна была в тяжелом положении, под оккупацией и в экономическом кризисе. Сегодня же многие возвращаются, и это, кстати, тоже показатель.

- Какова роль диаспоры сегодня, в новых реалиях?

- Диаспора должна заниматься культурными проектами, развивать исторические проекты, способствовать узнаванию, в данном случае, Азербайджана. По-моему, у диаспоры большая и важная миссия, и я рада, что Президент Азербайджана продолжает дело своего отца и поддерживает связь Азербайджана с диаспорой. Для этого успешно работает Комитет по работе с диаспорой, для этого проводятся конференции и форумы. А самое главное - Президент Ильхам Алиев лично выступает перед представителями диаспоры, как это было уже неоднократно. Например, на 5-м съезде азербайджанцев мира - Съезде Победы в Шуше в прошлом году он произнес очень важную и эмоциональную речь. Я была под впечатлением, и это очень и очень важно.

- Вы как директор Павильона "Азербайджан" на ВДНХ не в теории, а на практике знаете, как идет процесс узнавания страны...

- На нас лежит огромная ответственность. Сегодня Павильон "Азербайджан" является самой крупной площадкой республики на территории России. Это очень масштабный проект Фонда Гейдара Алиева. И само здание, которое является объектом культурного наследия России, и те проекты, которые мы проводим, являются визитной карточкой Азербайджана. Посетители с большим удовольствием знакомятся с историей и культурой республики, у нас проходят выставки, концерты, презентации. Мы стараемся показать и туристический, и экономический потенциал нашей страны. Мы считаем важным работать как с азербайджанскими компаниями, такими, как Международный банк Азербайджана и SOCAR, так и с российскими фондами и общественными организациями, проводим много совместных выставок и мероприятий, направленных на узнавание и позитивизацию имиджа Азербайджана. За 3 года работы у нас прошло более 40 мероприятий, а за год мы подняли посещаемость почти до 1 миллиона человек. Это хорошие показатели, и, думаю, нам удается внести свой скромный вклад в прославление нашей прекрасной страны.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех нас с этим замечательным днем, Днем солидарности азербайджанцев всего мира и пожелать всем мира, добра, любви и никогда не забывать свои корни, и в беде, и в радости быть рядом со своей исторической родиной.

Лейла Таривердиева