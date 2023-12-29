В поисках «места под солнцем» Макрон перешел красные линии Азербайджана

Объявление двоих сотрудников посольства Франции в Азербайджане персонами нон грата, говорит о том, что они своей деятельностью реально перешли красные линии нашей страны.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Это не редкость, когда под дипломатическим прикрытием в каких-то странах ведется разведывательная деятельность, отметил он. Часто разоблачение таких лиц не придается огласке. Дипмиссиям делаются соответствующие представления, и эти лица просто покидают страну.

"Мне известны подобные случаи, когда дело не доходило до огласки, а сотрудники дипмиссий, уличенные в деятельности против интересов Азербайджана, без шума высылались. Но когда действия таких лиц переходят красные линии, когда они действуют нагло, реакция бывает уже совсем иной. Например, после террористической атаки на посольство Азербайджана в Тегеране из нашей страны была выслана целая группа сотрудников иранской дипмиссии. В данном случае французские дипломаты, думаю, тоже перешли границы", - сказал депутат.

Мусабеков напомнил о высылке из Новой Каледонии сотрудницы АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой. Журналистку, а через нее и Азербайджан обвинили в какой-то подрывной работе против интересов Франции. Французы должны были понимать, что подобные действия без ответа не останутся, подчеркнул наш собеседник.

"Думаю, тот факт, что дипломаты высылаются публично, это показатель высокой степени раздражения Баку поведением Франции, которая объявила нашей стране какую-то "тайную" войну. Азербайджан не та страна, которая будет молча глотать подобное. А Франция в ее нынешнем положении не та страна, которая может демонстрировать "мускулы". Она давно потеряла свое "величие", терпит провал за провалом, погрязла во внутриполитических проблемах. Я уже не говорю о позорном выдворении Франции из бывших колоний. Она с каждым днем теряет свое влияние в Западной Африке, откуда французских дипломатов и военных гонят пинками. Недавно Нигер покинул последний французский солдат, хотя после переворота в этой стране Париж встал в позу и заявлял, что французский контингент никуда не уйдет", - отметил политолог.

Все эти провалы, отметил наш собеседник, президент Макрон пытается компенсировать еще более неудачными внешнеполитическими шагами. В первую очередь, втискиваясь на Южный Кавказ, где Франция не имеет никакого влияния - ни политического, ни экономического, ни военного. Неудивительно, что у Макрона ничего не получилось. Ничего, кроме дипломатического скандала.

По мнению азербайджанского депутата, Эммануэль Макрон, как молодой политик, которому не светит остаться президентом на новый срок, сейчас ищет себе "место под солнцем". Только вот поиски эти он ведет неправильным путем, считает Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева