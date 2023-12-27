Последний в этом году выпуск турецкого журнала SkyRoad посвящен Азербайджану

Последний в этом году выпуск турецкого журнала SkyRoad, принадлежащего Albayrak Media Grouр, посвящен Азербайджану.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в журнале Азербайджан назван "страной синтеза древности и современности", опубликована обширная информация о туристических территориях, кулинарии, памятниках истории и культуры, благоприятном географическом положении, природе, богатстве флоры и фауны Азербайджана.

Также представлена информация об отдельных городах и регионах Азербайджана. Особо упоминаются города Шуша, Баку, Гянджа (названные центрами культуры), территории Губы, Гусара, Исмаиллы, Габалы, Шеки и Нафталана, считающегося лечебным центром.

Отметим также, что в журнале представлена обширная информация об исторических местах, таких как Ичеришехер, Дворец шекинских ханов, Лахыджский район, Гёйгёльский национальный заповедник. В статье также уделено внимание великолепию, величию популярного туристического района Туфандаг.

В журнале каждый регион Азербайджана назван "полной тайн сокровищницей".

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