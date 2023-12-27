OC Media продвигает антиазербайджанскую пропаганду

Автор: Байрам Эльшадов

Антиазербайджанская позиция превратилась в современный тренд для многих СМИ, позиционирующих себя в качестве серьезных изданий. В этот раз антиазербайджанская заказная статья вышла на OC Media, которая стала синтезом армянских и западных тезисов, направленных против Азербайджана. Не будем повторять все, скажем лишь то, что в статье упоминается и "блокада", и какие-то "проблемы с демократией", как и прочие безрассудные мысли.

Мысли автора статьи абсолютно не интересны и не заслуживают внимания. По одной простой причине - каждая антиазербайджанская статья является, по большому счету, повторением предыдущей, с небольшими изменениями. Зачастую авторы даже не обладают пониманием предмета, о котором пишут.

Но есть один элемент, который заинтересовал и расставил все по своим местам. Если говорить об OC Media, то необходимо упомянуть, что данный орган функционирует за счет пожертвований от внешних доноров. В их число входят соросовские фонды "Открытое общество", "Национальный фонд демократии" и государства, которые активно продвигают псевдолиберальные ценности по всему миру. Как отмечается на сайте издания, 39.3% средств любезно предоставляется "Национальным фондом демократии", в то время как 24.8% приходится на долю "Открытого общества" Сороса. Итого, две вышеупомянутых структуры предоставляют 64.1% финансирования, что является довольно серьезным показателем. Остальные 35.9 процентов приходятся на долю нескольких государств и различных организаций, большинство из которых тяжело назвать непредвзятыми.

Список спонсоров ясно дает понять, почему Азербайджан является излюбленной темой для критики данного издания. Вышеупомянутые конторы известны своими связями со спецслужбами западных стран, являются псевдообщественными и служат созданию определенного имиджа. Возьмем, к примеру, "Национальный фонд демократии". Один из основателей самого фонда Аллен Вайнстайн в 1991 году сказал, что "многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад ЦРУ делало тайно".

Это весьма честная характеристика деятельности структуры, деятельность которой не изменилась за 32 года, а во многих аспектах стала еще более радикальной, благодаря успехам "цветных революций" в некоторых странах в первом десятилетии текущего века.

На заказной характер "работы" указывает также и то, что Азербайджан сравнивается с Венгрией и Турцией, двумя странами, которые уж очень не любят доноры OC Media. Уж слишком много факторов указывают, что вышеупомянутое издание не может претендовать на свободу мысли, демократические ценности, которые оно так стремится продвигать, и на беспристрастность.

Но, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому OC Media не может идти против линии, которую продвигают ее ключевые спонсоры. Да и зачем следовать этике и предоставлять мнения непредвзятых специалистов, если можно набросить в кучу все нужные слова и попытаться продать это как серьезную и независимую работу? И продолжать получать спонсорские доллары. Всего-то для этого надо продолжать отрабатывать антиазербайджанский заказ, что и делает издание.

Правда, надо признаться, что мы уже привыкли к этому. Слишком много изданий пытаются продвинуть риторику, направленную против Азербайджана и всегда с одинаковым успехом. В том числе и потому, что качество исполнения таких заказных статей, откровенно говоря, слабое.