Слаженная работа СГБ Азербайджана вызвала переполох во французской прессе

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Благодаря слаженной работе и профессионализму службы государственной безопасности Азербайджана сегодня вся французская пресса вынуждена писать про нашу страну. Статьи в таких французских изданиях как Le Figaro, Franceinfo, TF1 INFO и других ведущих аналитических центрах показывает, насколько разоблачение сети французской разведки в Азербайджане вызвало переполох в прессе Франции. Политика двойных стандартов политического руководства Франции, его предвзятое отношение к Азербайджану всегда держат в форме и тонусе азербайджанские спецслужбы и правоохранительные органы. Поэтому меры, предпринятые СГБ, практически стали беспрецедентными, что получило широкую огласку во французской прессе.

Во вторник, 26 декабря, посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана. До ее сведения было доведено, что двое сотрудников дипмиссии объявлены персонами нон грата в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. На то, чтобы покинуть страну, им было дано 48 часов.

Сегодня - 27 декабря, и дипломаты "свободолюбивой" Франции, наверное, уже освободили Азербайджан от своего присутствия.

Выявление и разоблачение сотрудников французской дипмиссии, которые вели в Азербайджане противоправную деятельность, вызвали истерику в медиа Франции, что, впрочем, неудивительно. Действующие власти Франции и их пропагандистская кодла никак не могут смириться с тем фактом, что какой-то маленький Азербайджан посмел не только противоречить французским интересам, а еще и атаковать их. Мало ли что эти интересы противоречат интересам самого Азербайджана. Франция - держава, понимаете ли, с имперским прошлым, постоянный член Совбеза ООН и вообще культурный центр планеты. А кто такой Азербайджан?...

Очень жаль, что во Франции очень мало знают о том, кто такой Азербайджан. Очень жаль, что об этой стране французы и французская пропаганда знают только по армянским нарративам. Возможно, тогда отношения не дошли бы до такой крайности. И довела их до крайности французская сторона. Несмотря на провокационные заявления, резолюции и прочие странные действия Франции, Азербайджан долгое время молчал, не педалировал, не высказывался в адрес Парижа официально. Но когда "законодательница мод" перешла границы приличий, пришлось поставить ее на место. И началось... Чего только не делалось французской стороной, чтобы унизить, затоптать, заставить покориться Азербайджан, ничего не вышло. Наоборот, реакция Баку стала только более жесткой.

Вот теперь это дипломатический скандал. Французские медиа в истерике. Да как мы тут посмели! Да кто мы такие! По их мнению, перед шпионами следовало расстелить красную дорожку и подкармливать витаминами, чтобы не болели и активнее, пардон, портили воздух. При этом СМИ Франции с гордостью пишут о том, что Париж однозначно поддерживает Ереван, и указывают на этот факт как на главную причину "раздражения Баку".

Плохо же они знают суть дела. Поддержка Францией Армении в период оккупации и сочувствие ее сегодняшним реваншистским поползновениям Еревана, конечно, не красит Париж. Но это вовсе не та причина, по которой в отношениях наших стран возникли столь серьезные проблемы. Причина - в наглых, грубых и беспардонных попытках Елисейского дворца протиснуться в регион. Мсье Макрон не понимает, точнее, не хочет понимать, что разговаривать с Баку тем же языком, каким французы привыкли разговаривать со своими бывшими колониями и так называемыми заморскими территориями, нельзя. Макрон лезет в регион, о котором, судя по всему, ничего не знает. Он тупо надеется на армянский фактор, начитавшись всякого о событиях столетней давности, а нужно не в архивах копаться, а изучать нынешние реалии. В нынешних реалиях попасть в регион, обойдя интересы Азербайджана, невозможно в принципе. Совершенно исключено.

Никакая шпионская деятельность, никакие попытки мутить воду в азербайджанском обществе не будут иметь успеха. Спецслужбы Азербайджана работают очень хорошо. Французские СМИ могут как угодно истерить, эти истерики не произведут впечатления на азербайджанскую сторону. Мы тут люди закаленные. Мы пережили тридцать лет медиа-истерик, несправедливых резолюций, хамского отношения и наглости политиков стран, плохо ориентирующихся в геополитике этой части Евразии, но упорно пытающихся совать сюда свои носы.

По идее, объявление французских дипломатов персонами нон грата должно заставить французскую сторону остановиться и задуматься. Но этого не происходит. Наоборот, антиазербайджанская истерика нарастает. Не исключено было, что обозленный Париж начнет делать "ответные шаги".

И вот, согласно свежему пресс-релизу французского внешнеполитического ведомства, 27 декабря двое азербайджанских дипломатов были выдворены из Франции. "Франция принимает к сведению принятое Азербайджаном решение объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипломатического персонала посольства Франции в Азербайджане. Категорически опровергаем обвинения, выдвинутые Азербайджаном в обоснование своего решения", - говорится в сообщении МИД.

Отмечено, что решение МИД Франции принято в качестве взаимной меры. Сообщается, что посла Азербайджана во Франции сегодня вызвали на набережную Орсе, чтобы проинформировать об этом.

Хотя сколько уже было сделано им шагов против интересов Азербайджана... Не сосчитать. И только сейчас Баку, наконец, ответил, потому что у всего есть предел. Ответил по существу, а не так, как ведет себя по отношению к нашей стране Франция.

Макрон политик малоопытный. Судя по реакции МИД, он не сумел сделать правильные выводы из случившегося. Но Франции со всей ее громадой истории и былого "величия" стоит знать, что для успеха на Южном Кавказе она выбрала неправильного партнера.