Обнародованы дата и повестка очередного заседания парламента Азербайджана

Объявлены дата проведения и повестка дня последнего заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое пройдет 30 декабря.

Как сообщили Day.Az в парламенте, в повестку дня включены семь вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект "Об утверждении Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма";

2. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике";

3. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики" и закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в "Положение о порядке прохождения военной службы", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года № 377-IQ (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О предотвращении бытового насилия" (первое чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и "Об образовании" (первое чтение);

7. Об утверждении Обращения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

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