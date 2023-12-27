https://news.day.az/politics/1625528.html В Азербайджане председателем Межведомственной комиссии по охране государственной тайны будет начальник СГБ
В Азербайджане председателем Межведомственной комиссии по охране государственной тайны будет начальник СГБ
Председателем Межведомственной комиссии по охране государственной тайны будет не первый заместитель премьер-министра, а начальник Службы государственной безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в соответствующем указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.
Отметим, что изменился статус Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджанской Республики и она является Межведомственной комиссией по охране государственной тайны.
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