В Азербайджане председателем Межведомственной комиссии по охране государственной тайны будет начальник СГБ

Председателем Межведомственной комиссии по охране государственной тайны будет не первый заместитель премьер-министра, а начальник Службы государственной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в соответствующем указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметим, что изменился статус Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджанской Республики и она является Межведомственной комиссией по охране государственной тайны.