Азербайджан сорвал планы Франции в отношении Южного Кавказа.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в среду политический комментатор Эльшад Гасанов.

Он отметил, что Франция хотела создать в регионе новый очаг конфликта.

"Разоблачение в Азербайджане французской шпионской сети раскрыло гнусные намерения Франции. На протяжении последних лет мы были свидетелями ее предвзятой политики в отношении Азербайджана. Франция проводила такую политику и в период 30-летней армянской оккупации, и во время 44-дневной войны и последующий период. Франция всегда была рядом с Арменией, а после 44-дневной войны стала напрямую покровительствовать ей", - сказал Гасанов.

Представляем вниманию видеоинтервью.