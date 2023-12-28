Нелепые оправдания: чем МИД Франции похож на Филиппа Киркорова?

Автор: Акпер Гасанов

Если на набережной Орсе кто-то думает, что действия МИД Франции удивили Азербайджан, то они сильно ошибаются. Наоборот, перед нами яркий пример того, сколь предсказуемо французское внешнеполитическое ведомство в демонстрации своей слабости и в признании своего провала. Да, именно слабости и именно провала. Впрочем, начну с самой новости.

Франция принимает во внимание принятое Азербайджаном решение объявить двух сотрудников посольства Франции в Азербайджане персонами нон грата. Она категорически отвергает обвинения, представленные Азербайджаном в обоснование своего решения. "В качестве ответной меры Франция объявила двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции персонами нон грата", об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Которое, напомню, возглавляет Катрин Колонна. Да, та самая дама, которая никогда не упускала возможности открыто продемонстрировать поддержку Армении и неприязни к Азербайджану. В частности, это ведь она квалифицировала действия Азербайджана в Карабахском экономическом регионе нашей страны, как "этнические чистки". Это провокационное и лживое заявление она сделала 5 октября в эфире специального выпуска телеканала France 2.

Она тогда солгала. Впрочем, это была далеко не первая ее ложь в отношении нашей страны. И, кстати, само наличие таких фактов, доказывает нелепость нынешней ситуации, когда МИД Франции имитирует "ответную реакцию". Нет, в реальности это не более, чем подтверждение предсказуемости действий официального Парижа. Впрочем, как и ограниченности маневра с его стороны.

Вот и потуги МИД Франции отрицать очевидное выглядят также нелепо, как оправдания Филиппа Киркорова после участия в "голой вечеринке" телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. "В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь", - оправдывался Киркоров, который называет себя болгарином, имея отца армянина и мать армянку.

МИД Франции сейчас выглядит столь же пошло, жалко и смехотворно. Потому, что Азербайджан указал на дверь двум французским дипломатам после того, как была разоблачена французская агентурная сеть в нашей стране. Она осуществляла различные операции также в Украине, Молдове, Грузии, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Эта сеть действовала в посольстве Франции, сотрудники которого проводили разведку, связанную с представителями ряда стран. Сеть стремилась расширить сферу своего влияния, формулируя новые цели в регионе.

Да, это был пример провала французской агентурной сети - фиаско спецслужб этой страны. МИД Франции может хоть до посинения отрицать очевидное, но как тут не вспомнить о том, что 20 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе заседания Совета министров со скандалом уволил главу внешней разведки Пятой республики Бернара Эмье?! А ведь это было не первое громкое событие такого рода.

В сентябре из DGSE уволился заместитель Бернара Эмье четырехзвездный генерал Оливье Бонне де Пайере. Предчувствуя растущее недовольство Макрона нескончаемыми провалами французской разведки, генерал предпочел не дожидаться, когда грянет гром, и ушел в частный бизнес. Так или иначе, но Макрон поставил в вину Бернару Эмье то, что возглавляемая им спецслужба проспала государственные перевороты в Мали и Нигере.

То есть, сам Макрон, отправив в отставку Эмье, признал фиаско французских спецслужб. И ежу понятно, что провал такого рода не может быть только в одном направлении, он повсеместен. Соответственно, он имел место и в Азербайджане. И мы можем только аплодировать отечественным спецслужбам, которые вывели на чистую воду тех, кто занимался в посольстве Франции совсем не дипломатической, а шпионской деятельностью.

Естественно, что после разоблачения этих персонажей, им указали на дверь. Это была увесистая оплеуха макроновской Франции. МИД которой теперь может лепетать что угодно, вплоть до утверждения, что молоко черное. Все и всем давно уже очевидно. При нынешнем президенте Пятая республика терпит фиаско за фиаско, как экономические, так и внешнеполитические, а теперь и в плане работы спецслужб и агентурной сети. И МИД Франции лучше не тратить время на написание нелепых оправданий. Особенно с учетом того, что газета Le Figaro недавно поведала миру о том, что французские послы на Ближнем Востоке и в некоторых странах Магриба устроили "дипломатическое восстание", выражая недовольство политикой Эммануэля Макрона.