В 2024 году в Азербайджане планируется открыть новые таможенные пункты – Шахин Багиров - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО - ВИДЕО
В следующем году в Азербайджане планируется открыть новые таможенные пункты.
Как передает Day.Az, об этом в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров.
"В настоящее время на пограничном пункте пропуска "Лачин" и на других освобожденных от оккупации территориях действуют еще два таможенных пункта. Наряду с этим, ведутся работы в связи с пропускным пунктом "Агбенд". Вскоре его проектирование будет завершено и начнется процесс строительства. В ближайшее время планируется открытие пункта пропуска "Астарачай" на транспортном коридоре Север-Юг. Увеличение количества пунктов пропуска в целом является нашим приоритетом", сказал он.
Шахин Багиров отметил, что на текущий год по линии таможни в доходной части государственного бюджета был установлен прогноз в размере 5 млрд 728 млн манатов.
"Уже конец года и мы достигли этой цели. В государственный бюджет обеспечено перечисление более 6 миллиардов манатов. Это достаточно хорошая цифра", - добавил председатель ГТК.
По его словам, этот положительный результат связан с экономическими условиями, созданными в стране, инвестиционным климатом, ростом импортно-экспортных операций и другими причинами.
Председатель комитета также отметил, что в стране были предприняты важные шаги в области организации таможенного дела. Ведется решительная борьба против контрабандной деятельности.
"К сожалению, такие случаи все еще происходят. Мы предотвращаем их, повышая эффективность нашей работы. В этом году выявлено 1500 таких фактов, что значительно больше, чем в прошлом году", - сказал он.
В ходе интервью также обсуждались многие вопросы, которые беспокоят предпринимателей, лимиты на ввозимые в страну товары и т.д.
Представляем вниманию читателей видеоинтервью:
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