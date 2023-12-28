Азербайджан и Армения недалеки от окончательного мирного соглашения

Азербайджан в настоящее время ожидает ответа Армении на комментарии Баку по последнему проекту мирного предложения.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью The Guardian.

"Очевидно, мы не так уж далеки от окончательного соглашения. Нам нужна эффективная работа, ориентированная на результат. Я знаю, что после трех десятилетий переговоров и без какого-либо существенного результата есть определенная усталость и фрустрация у обеих сторон. Как долго мы будем продолжать просто проводить встречи без каких-либо разумных результатов. Мы предпочли бы заключить мирное соглашение, в котором говорилось бы о некой двусторонней комиссии, которую необходимо создать, чтобы устранить все эти недоразумения или разногласия между нами", - сказал он.

Амирбеков также отметил, что связь между основной частью Азербайджана с Нахчываном, которая проходит через Армению, имеет решающее значение для Баку с точки зрения национальной безопасности, а также с точки зрения обеспечения альтернативного маршрута в рамках Среднего коридора.

"Мы больше не можем терять время. По прошествии трех лет Армения даже не приступила к подготовке технико-экономического обоснования 42-километрового участка. Конечно, мы не можем заставить Армению выполнить то, что они взяли на себя, и бессмысленно предполагать, что мы вторгнемся, чтобы навязать этот коридор силой или что-то в этом роде. Поэтому мы обратились к Ирану в качестве плана Б по созданию автомобильного и железнодорожного сообщения через Иран", - добавил он.

Представитель президента подчеркнул, что существование альтернативного маршрута может заставить Армению понять, сколько она может потерять, продолжая сопротивляться прокладыванию связи через свою территорию.

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