https://news.day.az/politics/1625640.html Хартия дружбы и сотрудничества между Исмаиллы и французским городом Эвиан-ле-Бен прекратила свое действие
Хартия дружбы и сотрудничества между Исмаиллы и французским городом Эвиан-ле-Бен прекратила свое действие
Совет, являющийся постоянным консультативным органом при главе исполнительной власти Исмаиллинского района Азербайджана, распространил заявление о прекращении действия Хартии дружбы и сотрудничества, подписанной между городом Исмаиллы (Азербайджан) и городом Эвиан-ле-Бен (Франция), сообщает в четверг Day.Az.
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