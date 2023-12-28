Хартия дружбы и сотрудничества между Исмаиллы и французским городом Эвиан-ле-Бен прекратила свое действие

Совет, являющийся постоянным консультативным органом при главе исполнительной власти Исмаиллинского района Азербайджана, распространил заявление о прекращении действия Хартии дружбы и сотрудничества, подписанной между городом Исмаиллы (Азербайджан) и городом Эвиан-ле-Бен (Франция), сообщает в четверг Day.Az.

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