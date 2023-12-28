https://news.day.az/politics/1625705.html ВС Азербайджана и Турции отрабатывают учения по гибридным угрозам
ВС Азербайджана и Турции отрабатывают учения по гибридным угрозам
Азербайджан и Турция провели совместные военные учения.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк в ходе своего выступления на еженедельном брифинге.
"С 26 по 28 декабря в Азербайджане прошли "Учения по реагированию на гибридные угрозы".
В рамках поддержки регионального и глобального мира, придерживаясь понятия "Одна нация - два государства", продолжается наша поддержка Азербайджана",- подчеркнул З.Актюрк.
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