https://news.day.az/politics/1625711.html Отношения с соседними государствами занимают приоритетное место во внешней политике Азербайджана - Джейхун Байрамов
Отношения с соседними государствами занимают приоритетное место во внешней политике Азербайджана - Джейхун Байрамов
Отношения с соседними государствами занимают приоритетное место во внешней политике Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.
"В течение года было осуществлено шесть визитов Президента Азербайджана Ильхама Алиева в государства Центральной Азии", - отметил министр.
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