Отношения с соседними государствами занимают приоритетное место во внешней политике Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"В течение года было осуществлено шесть визитов Президента Азербайджана Ильхама Алиева в государства Центральной Азии", - отметил министр.

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