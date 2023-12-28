https://news.day.az/politics/1625712.html ВС Турции продолжают поддерживать правое дело братского Азербайджана - Зеки Актюрк
ВС Турции продолжают поддерживать правое дело братского Азербайджана - Зеки Актюрк
Вооруженные силы Турции продолжают поддерживать правое дело братского Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил советник по печати и связям с общественностью министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк.
"Вооруженные силы Турции, наряду с борьбой с терроризмом и безопасностью границ, защитой прав и интересов родины, а также Кипра, который является нашим национальным вопросом, продолжает поддерживать правое дело Азербайджана, с которым мы объединены понятием "Одна нация - два государства"", - сказал он.
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