Азербайджан получил от Армении очередной пакет предложений по мирному договору.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"В течение месяца Азербайджан подготовил и представил свой пакет предложений", - сказал министр.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!