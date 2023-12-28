https://news.day.az/politics/1625725.html Азербайджан получил от Армении очередной пакет предложений по мирному договору - Джейхун Байрамов
Азербайджан получил от Армении очередной пакет предложений по мирному договору - Джейхун Байрамов
Азербайджан получил от Армении очередной пакет предложений по мирному договору.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.
"В течение месяца Азербайджан подготовил и представил свой пакет предложений", - сказал министр.
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