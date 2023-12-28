https://news.day.az/politics/1625729.html Ведутся переговоры о 8 селах Азербайджана, оккупированных Арменией - Джейхун Байрамов
Ведутся переговоры о 8 селах Азербайджана, оккупированных Арменией - Джейхун Байрамов
Ведутся переговоры о восьми селах Азербайджана, оккупированных Арменией.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.
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