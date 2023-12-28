Джейхун Байрамов о причинах закрытия посольства Азербайджана в Иране

Закрытие посольства Азербайджана в Иране было вызвано конкретными причинами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"После закрытия посольства данный вопрос обсуждался с Ираном. Лицо, совершившее теракт, должно быть наказано в самой строгой форме, и должна быть обеспечена безопасность посольства. Нам сообщили о дате начала судебного разбирательства. В зависимости от результатов будет принято соответствующее решение", - отметил глава МИД Азербайджана.

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