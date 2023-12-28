Мазахир Панахов встретился с главой миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами

28 декабря председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с руководителем миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Иоганом Мерфи в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджанской Республики, назначенными на 7 февраля 2024 года.

Как сообщили в четверг Day.Az в ЦИК, Мазахир Панахов, поприветствовав главу наблюдательной миссии и ее членов, выразил удовлетворение встречей.

"Выразив благодарность председателю Мазахиру Панахову за теплый прием в ЦИК и за то, что он нашел время для встречи, несмотря на плотный график работы, Иоганн Мерфи проинформировал о структуре и составе миссии по наблюдению за выборами. Члены миссии поинтересовались ходом подготовки к предстоящим выборам, попросили председателя ЦИК проинформировать их о реализуемых и планируемых проектах.

Председатель М.Панахов подчеркнул, что возглавляемая им структура придает важное значение связям с международными организациями, всегда открыта для сотрудничества и все процессы осуществляются в условиях широкой прозрачности. Он поведал об избирательной системе Азербайджана, избирательном законодательстве, принципах деятельности избирательных комиссий и различных проектах, реализованных и предусмотренных в связи с предстоящими выборами. Говоря о том, что подготовка к выборам идет последовательно и системно, председатель отметил, что на внеочередных президентских выборах соответствующими решениями ЦИК были утверждены выдвинутые кандидатуры - 15 человек (5 кандидатов от политических партий и 10 - самовыдвиженцев).

Он также отметил, что, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, в настоящее время представленные подписные листы и другие избирательные документы проверяются профессиональной рабочей группой. Председатель ЦИК пригласил членов миссии по наблюдению за выборами в любое время принять активное участие, как в проверке подписных листов, так и в любых других процедурах, связанных с выборами. По его словам, созданы широкие возможности для наблюдения за этими процессами, которые полностью прозрачны и открыты для общественности. Как и другие заинтересованные лица, они всегда могут напрямую наблюдать за развитием событий.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ЦИК.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!