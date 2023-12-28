https://news.day.az/politics/1625768.html Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на государственной границе
Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на государственной границе
Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией не должен становиться заложником третьих стран.
Как передает Day.Az, об этом в четверг, отвечая на вопрос Trend, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.
"Главы МИД двух стран могут встретиться на государственной границе. Мы выступили с таким предложением. Что касается проведения встречи в Азербайджане, или Армении, то почему бы и нет? Рано или поздно это должно произойти", - отметил министр.
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