Манипуляция от CNN: мелко, лживо, глупо

Автор: Акпер Гасанов

Буквально на днях американское издание CNN Travel опубликовало материал об искусстве ковроткачества Азербайджана. Текст был правильный, объективный. В нем, в частности, говорилось о том, что техника ткачества в нашей стране передается из поколения в поколение, и каждый ковер имеет свою уникальную историю. Также было подчеркнуто, что это настолько художественный феномен, что в 2010 году ЮНЕСКО включило традиционное азербайджанское ковроткачество в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Говорилось в том тексте и про традиции ковроткачества в азербайджанском Карабахе. И вот, мы видим появление на сайте CNN статьи, которая не только идет вразрез с тем, что ранее было написано CNN Travel, но и в целом - вполне себе продукт армянской пропаганды. Появись такой текст в условном "Лрагире" не было бы у нас никаких вопросов к его авторам. Только пожелания сходить к наркологу. Но в том-то и дело, что в болото армянской лжи решило погрузиться вроде бы солидное американское СМИ.

"Почему исход армян из Нагорного Карабаха может не положить конец амбициям Азербайджана?", вот так называется эта статья. Как видим, вопрос ставится провокационный и манипулятивный. Начнем с того, что нет никакого Нагорного Карабаха, а есть Карабахский экономический регион Азербайджана. Причем, премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно уже заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

На этом фоне ошибка от CNN выглядит особо шокирующей. Но она была не единственной, к сожалению. Приходится объяснять авторам данного неуместного текста, что Азербайджан свои амбиции давно реализовал. Еще в начале августа, в интервью телеканалу "Евроньюс" Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко заявил: "Теперь на повестке дня стоит вопрос о мире. Если Армения хочет мира, мы его достигнем. Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану".

Позже, он и иные представители официального Баку не раз заявляли об отсутствии каких-либо территориальных претензий Азербайджана к Армении. Более того, в последнее время имеет место ряд взаимных шагов навстречу к миру, к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В частности, мы увидели недавно, как Баку и Ереван способны договариваться без каких-либо посредников. Было совместное заявление Администрации Президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Республики Армения, которое заложило важную основу для подписания большого мирного соглашения между странами.

Согласно этому заявлению, был совершен обмен военнопленными, а Баку и Ереван договорились поддерживать друг друга на некоторых международных площадках. Странно, что CNN умудрилось "не увидеть леса за деревьями". Тем более, что и из РА звучат очень миролюбивые заявления. Одно из них сделал вчера на брифинге спикер армянского парламента Ален Симонян. Он отметил, что Азербайджан делает шаги, которые способствуют установлению мира на Южном Кавказе, заключение соглашения между Ереваном и Баку возможно.

"Мир еще никогда не был так близок. Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Они делают шаги в этом направлении. Основные принципы предстоящего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном уже согласованы. Остаются некоторые вопросы, но я думаю, что мы это сможем решить путем переговоров", -заявил А.Симонян. И это тоже была правда, которую почему-то в упор не видят авторы данного текста на сайте CNN.

Там предпочитают рассказывать про некую Нонну Погосян, которая "сбежала из дома в Степанакерте вместе с мужем, детьми-близнецами и пожилыми родителями". Как видим, снова используется армянское название города Ханкенди. И это уже не случайность, а демонстрация позиции авторов текста. Позиция эта лживая, манипулятивная и анти-азербайджанская.

При этом, вряд ли авторы текста вообще знают, что Степан Шаумян- это бывший дашнак, переобувшийся в большевика. Странно, что американское издание продвигает название азербайджанского города, которого армяне отождествляют с этим персонажем. Что до Ноны Погосян, то она, как выясняется, что свой дом построила с мужем недавно. То есть, это - незаконное строение. Ибо, его возведение имело место на оккупированной РА территории Азербайджана, без согласования с нашей стороной.

В целом же, авторы текста на сайте CNN ни словом не упомянули о том, что армяне жили на протяжении более трех десятков лет в Ханкенди и во всем Карабахском экономическом регионе совершенно незаконно, имея паспорта граждан страны-оккупанта, то есть РА. Не было в тексте на сайте CNN и упоминания о том, что сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из РА и не могут туда вернуться до сих пор.

А это уже- еще одно доказательство необъективности, предвзятости статьи. Зато там есть откровения некой Лалабекян, преподавателя английского языка. "Мы не можем жить вместе", заявила она, говоря о перспективах совместного проживания армян и азербайджанцев в Карабахском экономическом регионе нашей страны. И это после того, как официальный Баку гарантировал армянам, готовым вернуться туда и принять гражданство Азербайджана сохранение всех их прав!

Как видим, Азербайджан делает все необходимые шаги к миру, которые видят и признают даже руководители Армении. Другое дело, что слишком много армян до сих пор живут с сознанием, отравленным ядом территориальных претензий к нашей стране. Они живут в мире, аналогичном тому, о котором говорил бывший карабахский сепаратист, второй президент РА Роберт Кочарян, являющийся автором фразы о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Но наличие носителей таких взглядов- это проблема Армении, а не Азербайджана. Жаль лишь, что CNN не написало об этом.