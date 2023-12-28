https://news.day.az/politics/1625797.html Джейхун Байрамов коснулся деятельности французской компании "Total" в Азербайджане
Джейхун Байрамов коснулся деятельности французской компании "Total" в Азербайджане
Французская компания "Total" много лет назад проявила интерес к Абшеронскому месторождению и выиграла тендер.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.
"Есть контракт, в котором предусмотрены обязательства сторон. Сотни компаний инвестируют в Азербайджан, получая от этого доход и выгоду. Однако помимо прав, у них есть и обязанности. Все будет регулироваться согласно договору. Я не вижу здесь серьезных рисков", - отметил министр.
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