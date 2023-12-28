https://news.day.az/politics/1625799.html Единственным запоминающимся шагом главы сепаратистов было требование от властей Армении зарплаты до конца года - Джейхун Байрамов
Единственным запоминающимся шагом главы сепаратистов было требование от властей Армении зарплаты до конца года - Джейхун Байрамов
После того, как лицо, объявившее себя главой сепаратистского режима, и горстка людей из его окружения, мигрировали с территории Азербайджана в Армению, его единственным запоминающимся шагом, было требование своей зарплаты до конца года от армянских властей.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.
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