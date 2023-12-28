Продажа оружия Индией Армении вдохновляет реваншистов

Мы пристально следим за процессом купли-продажи оружия между Арменией и Индией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Официальная позиция Индии заключалась в том, что она никогда не увязывала продажу оружия Армении с дружественными отношениями Азербайджана с Турцией и Пакистаном. Наши месседжи просты и логичны. И состоят они в том, что Индия не должна рассматривать это как коммерческий проект. Здесь долгое время был фактор оккупации. Война закончилась, и в регионе появился исторический шанс на мир. В такой момент принятие таких шагов еще больше воодушевляет реваншистские силы в Армении.

Те, кто хочет расширить свое присутствие в регионе, должны учитывать эти реалии и иметь позитивные повестки дня", - отметил министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!