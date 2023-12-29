Арестован создавший тайную международную систему денежных переводов Хамид Сафари

В Сабаильском районном суде города Баку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину Сафари Хамиду Гафуру по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, он был задержан в рамках расследования организации тайных от государственной регистрации незаконных международных денежных переводов.

Хамид Сафари, обвиняемый в совершении других преступных деяний, предусмотренных статьей 206-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, обвиняется в организации в общей сложности 1 379 тайных операций по переводу валюты на сумму в миллионы манатов.

Среди лиц, которым эти денежные средства были доставлены в Азербайджан через упомянутую сеть теневой экономики, были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления, а также радикальные экстремистские группы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!