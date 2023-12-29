В США будут выбирать президента Армении?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провокационных высказываниях кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего.

Day.Az представляет публикацию:

Еще один кандидат в президенты США решил, что в случае победы на выборах ему подарят Армению. Роберт Кеннеди-младший заявил накануне, что если победит, то "использует все рычаги" США для того, чтобы вернуть армян в Карабах.

"Правительство США должно организовать и мобилизовать мировое сообщество для принятия мер по обеспечению безопасного возвращения армян и защиты их права на самоопределение", - закончил свою речь Кеннеди.

Громко, с выражением - и на радость армянским спонсорам его штаба, конечно. Демократу Кеннеди стоило бы спросить у администрации Байдена, как работают те самые "рычаги" на самом деле - и работают ли они вообще в отношении Баку.

К слову, это уже второй кандидат в президенты США, который пытается заигрывать с армянскими избирателями. Один республиканец, Вивек Рамасвами, уже есть, теперь к нему в компанию подбился демократ Кеннеди.

Они там точно в президенты США баллотируются? Может, Армению возглавить хотят?

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