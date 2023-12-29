Армяне силой выселяют русскую семью из дома в Сочи

Жительница города Сочи, русская по национальности, обратилась через соцсети с призывом о помощи.

"Я кричу о помощи из города Сочи! Мои дети и семья в опасности! Мы столкнулись с коррупцией, незаконным решением судьи и незаконным выселением моей семьи на улицу семьей армян, у которых мы когда то купили дом! По факту нам противостоит целая мафия, где все друг друга знают и покрывают. Сейчас я с двумя детьми и бабушкой-инвалидом сижу в осаде дома уже 4 дня, нам не дают одежду и документы, которые захватили лица кавказской национальности! Нужна срочная помощь и огласка, помогите пожалуйста", - написала женщина.

Как передает Day.Az, она также рассказала подробности той жуткой истории, в которой оказалась.

В 2021 году ее семья, продав все имущество, приобрела дом в городе Сочи. Как выяснилось позднее, сделку осуществил "черный" риелтор, находившийся в сговоре с продавцами. Он же в суде выступил свидетелем со стороны продавца. Причем, армяне - бывшие владельцы подали в суд сразу же, как была осуществлена сделка по купле-продаже, требуя признать ее недействительной. Армяне-мошенники выиграли дела в трех инстанциях. У диаспоры, как полагается, были свои люди в Росреествре, что облегчило перевод проданного дома на имя старых хозяев.

"Все государственные органы: полиция, куда я подавала неоднократно заявления, прокуратура, МВД, Следственный комитет уведомлены о сложившейся ситуации. Никакой реакции не поступает, получаем систематичные отказы. Прослеживается коррупционная составляющая. Этот судья Календжян П.М вел идентичные суды, где исковые требования удовлетворял. Исходя из изложенного, путем ввода в заблуждение суда все перечисленные лица в сговоре, причастные к продаже и покупке моей недвижимости. Легализовали преступную схему хищения моего имущества. На данный момент мы приобрели статус "бомжей", - написала женщина в соцсетях.

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