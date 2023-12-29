Есть ли азербайджанцы среди пострадавших при авиаударах по Харькову и Одессе

Среди пострадавших в ходе масштабного авиаудара по различным городам Украины азербайджанцев нет.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов.

По его словам, сотрудники консульства ознакомились со списками пострадавших, среди них нет граждан Азербайджана.

Отмечается, что с соотечественниками поддерживается постоянная телефонная связь.

"Информация об этом будет размещена также на сайте почетного консульства и на официальной странице в Facebook", - сказал он.

Также атаке подверглась Одесса. Здесь также устанавливаются регулярные контакты с нашими соотечественниками.

Об этом сообщил заместитель председателя одесского "Дома Азербайджана" - "Бирлик" Анар Агаев.

"Ракета упала на школу в моем районе. Хотя были разрушения, но потерь нет. Ракета также попала по жилому дому, погибли два человека, около 20 получили ранения. Среди них нет наших соотечественников", - сказал Анар Агаев.

Заместитель председателя отметил, что возможности получения информации широки, и с соотечественниками поддерживается постоянная связь.