Есть ли азербайджанцы среди пострадавших при авиаударах по Харькову и Одессе - официальный ответ
Среди пострадавших в ходе масштабного авиаудара по различным городам Украины азербайджанцев нет.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов.
По его словам, сотрудники консульства ознакомились со списками пострадавших, среди них нет граждан Азербайджана.
Отмечается, что с соотечественниками поддерживается постоянная телефонная связь.
"Информация об этом будет размещена также на сайте почетного консульства и на официальной странице в Facebook", - сказал он.
Также атаке подверглась Одесса. Здесь также устанавливаются регулярные контакты с нашими соотечественниками.
Об этом сообщил заместитель председателя одесского "Дома Азербайджана" - "Бирлик" Анар Агаев.
"Ракета упала на школу в моем районе. Хотя были разрушения, но потерь нет. Ракета также попала по жилому дому, погибли два человека, около 20 получили ранения. Среди них нет наших соотечественников", - сказал Анар Агаев.
Заместитель председателя отметил, что возможности получения информации широки, и с соотечественниками поддерживается постоянная связь.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре