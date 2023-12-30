НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в субботу Day.Az, об этом заявил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Мы поддерживаем улучшение отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы также поддерживаем усилия Евросоюза и США в этом процессе, а также меры, предпринятые обеими странами на двусторонней основе", - сказал он.