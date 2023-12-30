РФ решает вопросы с миротворцами в Карабахе только с Азербайджаном

Россия решает все вопросы, связанные с миротворцами в Карабахе, только с Азербайджаном.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин российским СМИ.

"Теперь мы рассматриваем все вопросы, касающиеся пребывания миротворцев в Карабахе, исключительно с азербайджанской стороной", - подчеркнул он.

Галузин отметил, что согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, российские миротворцы будут находиться в Карабахе до ноября 2025 года с возможностью дальнейшего продления пребывания.

Отметим, что российский миротворческий контингент был размещен в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Всего с 19 сентября текущего года было свернуто 12 наблюдательных и 16 временных наблюдательных пунктов российских миротворцев.

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