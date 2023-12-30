Антисемитская Франция нашла повод наехать на Израиль

Автор: Лейла Таривердиева

Генконсульство Франции в Иерусалиме выступило в соцсетях с осуждением действий израильских властей против местных армян, долгое время пытавшихся диктовать свои правила в Старом городе Иерусалима.

Напомним, что местная патриархия армянской церкви заключила сделку с одной из компаний, отдав часть армянского квартала в аренду на 99 лет. Как это принято у армянства, столкнувшись с недовольством своей паствы, церковь передумала и решила сделку аннулировать. Патриархия стала утверждать, что сделка была незаконной, однако израильская компания с этими доводами не согласилась. В конце концов, армяне решили выстроить на территории своеобразную "линию Оганяна", выставили армянский флаг и заняли "оборону". Все это безобразие тянулось месяц, а пару дней назад еврейское население и власти потеряли терпение и разогнали армян. Произошли столкновения, защитники "линии Оганяна" получили по первое число, двое армян были задержаны полицией.

Наверняка, никто не удивился, когда на защиту армян встали французы. Эти две стороны настолько спаялись в последнюю пару лет, что занимаются проблемами друг друга, а не делами своих внутренних повесток. Генконсульство Франции выразило крайнее возмущение по поводу "многочисленных нападений в последние месяцы со стороны воинствующих экстремистов". Имеются в виду ортодоксальные евреи, которым наглое поведение местного армянства просто надоело. Когда армяне стали вести себя в Иерусалиме как хозяева, а на экспертном уровне поползли разговоры об их якобы автохтонности на святой земле, это было уже слишком. Напомним также о беспорядках, устраиваемых армянскими священниками на Пасху в Храме гроба господня.

Французская дипломатическая миссия попробовала поучать израильские власти, разъясняя им их обязанности. А также поспешила высказать свою солидарность с армянской общиной. Кроме того, французская сторона предупредила, что будет "продолжать следить за ее ситуацией с предельным вниманием".

В этой записи Генконсульства в Х (Твиттер) звучит явное раздражение. Франция - это одна из стран Европы, где антисемитизм находится в тлеющем состоянии и всегда готов разгореться при каждом удобном случае. Нынешний всплеск антисемитизма во Франции стараются объяснять происходящим в секторе Газа, свалить проблему на мусульман. Однако антисемитизм в этой стране был всегда, еще задолго до появления проблемы Израиль-Палестина, и страдали им самые выдающиеся французские творцы и политики. Так, просветитель Вольтер говорил о евреях в своем произведении: "Вы - животные, которые умеют считать, постарайтесь стать животными, умеющими думать". В эпоху просвещения французские философы, ученые и политики плотно занялись защитой чернокожих и при этом оскорбляли и унижали в своих речах и действиях евреев. А сколько евреев было уничтожено во Франции в период средневековья - не сосчитать. Погромы и казни преследовали евреев всякий раз, как приходила чума, война и прочие проблемы. Параллельно грабились богатые еврейские кварталы, для чего, собственно, они и очищались от жителей.

Мракобесие прошлых веков просто видоизменилось в новой Франции (и Европе в целом). После Второй мировой войны, когда антисемитизм был объявлен преступлением и позором на международном уровне, Франции приходится с этим считаться. Однако в настроениях масс это мало что меняет. Плюс в современную эпоху к местным антисемитам добавились толпы мигрантов-исламистов, и этот коктейль время от времени закипает.

Рост антисемитизма во Франции наблюдается в последние несколько лет. В 2018 году французская интеллигенция выступила с "Манифестом против нового антисемитизма", вызвавшим противоречивую реакцию в обществе. В манифесте отмечалось, что 10 процентов евреев парижского региона (50 тыся человек) были вынуждены переехать, поскольку не чувствовали себя в безопасности в некоторых городах и кварталах, а их дети больше не могли ходить в государственную школу. "Речь идет о бесшумной этнической чистке в стране Золя и Клемансо", - говорилось в тексте.

По данным французского представительства Еврейского агентства (Сохнута), занимающегося вопросами репатриации, из-за роста антисемитизма в 2014-2016 годах из Франции в Израиль выехали 20 тысяч человек.

Ростом антисемитских инцидентов во Франции был отмечен 2021 год. В январе 2022 года Американский еврейский комитет (AJC) и французский Фонд политических инноваций (Fondapol) публиковали совместное исследование об антисемитских настроениях в стране. Сильнее всего антисемитские настроения проявляются во Франции в школах и университетах. Согласно опросу Французского института общественного мнения Ifop, большинство французских евреев, опрошенных в рамках исследования, признались, что сталкивались с антисемитским поведением: "от насмешек, оскорблений и словесных угроз до физической агрессии". Ношение религиозной символики - кипы или звезды Давида - напрямую влияет на уровень агрессии. 78 опрошенных говорят, что когда на них была одежда с религиозной символикой, они сталкивались с вербальной агрессией; 29 процентов - с физической, в первую очередь, на улице. Исследования показывают уровень предрассудков в отношении евреев во Франции. 30 процентов французов полагают, что евреи в среднем богаче остальных. Один француз из четырех верит, что у евреев слишком много власти в мире финансов и медиа.

Согласно французским СМИ, антисемитская риторика легче всего распространяется среди французских крайне левых и крайне правых. 33 процентов опрошенных среди избирателей крайне левого Жан-Люка Меланшона и 39 процентов опрошенных из электората крайне правой Марин Ле Пен полагают, что "у евреев слишком много власти в области экономики и финансов". 60 процентов опрошенных французских евреев чаще всего сталкивались с антисемитской агрессией в школах и университетах. 18 процентов родителей рассказали, что их дети стали жертвой физической агрессии из-за своего вероисповедания.

Принято винить в антисемитизме во Франции мигрантов-мусульман, однако виноваты в этом и местные правые и левые. Подъем шовинизма наблюдался в связи с растянувшейся на несколько лет акцией "желтых жилетов". Начавшись как вроде бы социальный протест, в конце концов движение превратилось в проводника беспорядков, неонацистских нарративов и антисемитизма. В адрес еврейских жителей из толп "желтых жилетов" звучали требования "убираться в свой Израиль", "Франция для нас", "грязное сионистское (...)" и так далее.

И еще немного статистики из зарубежных СМИ. Каждые 9 из 10 студентов-евреев во французских университетах говорят, что они сталкивались как минимум с одним случаем антисемитизма во время учебы. 77 процентов еврейских студентов считают антисемитизм широко распространенным во Франции явлением. Опрос был заказан Союзом еврейских студентов во Франции (UEJF) и проведен Французским институтом общественного мнения (IFOP).

Так что позволим себе предположить, что заявление Генконсульства Франции - это не проявление заботы об армянах, а использование возможности потешить антисемитские чувства под благоверным предлогом.

Неслучайно еврейские организации Франции высказали недовольство по поводу участия правых и левых, в том числе Мари Ле Пен, в марше против антисемитизма, организованном в октябре в Париже. Это лицемерие, и ничего более.